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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273>

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:03

  Howl написав:emeta,
1) звонил в отделение, сообщили о достаточном количестве валюты и нет необходимости заказывать;
2) если оформляли через интернет-банкинг, то в случае отмены пролонгации депозит (есть возможность управлять в интернет-банкинге) упадёт на счёт/карту.


По первому пункту, количество есть, но качество купюр шлак, хотя и видел здесь отписывали что получили новыми хрустящими и по порядку
Igor3777
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:43

  Igor3777 написав:
  Howl написав:emeta,
1) звонил в отделение, сообщили о достаточном количестве валюты и нет необходимости заказывать;
2) если оформляли через интернет-банкинг, то в случае отмены пролонгации депозит (есть возможность управлять в интернет-банкинге) упадёт на счёт/карту.


По первому пункту, количество есть, но качество купюр шлак, хотя и видел здесь отписывали что получили новыми хрустящими и по порядку

Нужно сразу в кассе спрашивать есть ли новые и потом к менеджеру. Я так сделала и когда пришла с расходником от менеджера ко второму кассиру, то первый кассир ей сказала, чтобы мне новыми дала, т.к. был такой разговор.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:15

lara_08 а якщо нових немає, то що робити?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:20

  ScaryBee написав:lara_08 а якщо нових немає, то що робити?


Запускать станок :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:03

  ScaryBee написав:lara_08 а якщо нових немає, то що робити?

В Киеве хватает отделений Аккорда, можно пойти в другое. Просто когда приходишь в кассу с расходником у кассира большой соблазн сплавить в первую очередь всякий непотриб,а если оговорено, что ты будешь получать только новые, то и получаешь то что нужно.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 00:01

  lara_08 написав:В Киеве хватает отделений Аккорда, можно пойти в другое.

і в кожному генератор?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 01:07

не могу скачать тарифы :(
Напомните плииз: с Найкращей снятие 2000-3000 в чужих банкоматах с комиссией?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:40

Re: Акордбанк

Чи є у Києві відділення банку, що мають генератор? Або ж працюють без віжключень ЕЕ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:19

Re: Акордбанк

Що тут по кешбеку на грудень?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:20

  unknownurl написав:Що тут по кешбеку на грудень?

Перевіряйте у додатку
idealstorm
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