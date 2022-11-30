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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:21

  idealstorm написав:
  unknownurl написав:Що тут по кешбеку на грудень?

Перевіряйте у додатку

Був би застосунок і картка перевірив би :D
unknownurl
 
Повідомлень: 740
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  #<1 ... 70717273
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