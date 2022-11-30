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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 00:21
idealstorm написав: unknownurl написав:
Що тут по кешбеку на грудень?
Перевіряйте у додатку
Був би застосунок і картка перевірив би
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