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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 00:21
idealstorm написав: unknownurl написав:
Що тут по кешбеку на грудень?
Перевіряйте у додатку
Був би застосунок і картка перевірив би
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Додано: Чет 01 гру, 2022 00:53
unknownurl написав:
Що тут по кешбеку на грудень?
таксо 10
еда 2
рестораны 3
и шото еще, меньше 2х не смотрю, Пиреус есть
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cohan
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Додано: Чет 01 гру, 2022 01:05
cohan написав: unknownurl написав:
Що тут по кешбеку на грудень?
таксо 10
еда 2
рестораны 3
и шото еще, меньше 2х не смотрю, Пиреус есть
Ещё аптеки 2% и книги с канцелярией 20%
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lara_08
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Додано: Чет 01 гру, 2022 09:54
Дякую за відповіді!
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unknownurl
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