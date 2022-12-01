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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:21

  idealstorm написав:
  unknownurl написав:Що тут по кешбеку на грудень?

Перевіряйте у додатку

Був би застосунок і картка перевірив би :D
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:53

  unknownurl написав:Що тут по кешбеку на грудень?


таксо 10
еда 2
рестораны 3

и шото еще, меньше 2х не смотрю, Пиреус есть
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:05

  cohan написав:
  unknownurl написав:Що тут по кешбеку на грудень?


таксо 10
еда 2
рестораны 3

и шото еще, меньше 2х не смотрю, Пиреус есть

Ещё аптеки 2% и книги с канцелярией 20%
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:07

Re: Акордбанк

Щедро по їді, але враховуйте, що максимальний разовий кешбек 50 грн - якщо по книгам і канцтоварам:
Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:54

Re: Акордбанк

Дякую за відповіді!
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:50

Суд дозволив Маркаровій не віддавати долярчики Фрідману https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 63444.html
klug
 
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  #<1 ... 70717273
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