Був би застосунок і картка перевірив би
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 00:21
Додано: Чет 01 гру, 2022 00:53
Додано: Чет 01 гру, 2022 01:05
Додано: Чет 01 гру, 2022 09:07
Re: Акордбанк
Додано: Чет 01 гру, 2022 09:54
Re: Акордбанк
Дякую за відповіді!
Додано: Чет 01 гру, 2022 17:50
Суд дозволив Маркаровій не віддавати долярчики Фрідману
Додано: Чет 01 гру, 2022 20:05
Re: Акордбанк
Соцдепо открывал через банкинг. Сегодня к 8-ми утра всё было банком выплачено на карту. Отделение, в котором я оформлял карту "Найкраща картка", позводили и уведомили о завершении депозита... Приехал после возобновлении электричества в отделение и без проблем выдали средства новыми купюрами. Валютой отделение подкреплено очень хорошо -- это с учётом того, что отделение бывшего Сбера.
Начисленные % отображаются в приложении каждый рабочий день.
ps Если на карте оставить центы, то через интернет-банкинг обменять на гривны их нельзя -- минимальная сумма операции от 10 $. Да и курс в банкинге меньше, чем курс в кассе.
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