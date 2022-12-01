Соцдепо открывал через банкинг. Сегодня к 8-ми утра всё было банком выплачено на карту. Отделение, в котором я оформлял карту "Найкраща картка", позводили и уведомили о завершении депозита... Приехал после возобновлении электричества в отделение и без проблем выдали средства новыми купюрами. Валютой отделение подкреплено очень хорошо -- это с учётом того, что отделение бывшего Сбера. Начисленные % отображаются в приложении каждый рабочий день.
ps Если на карте оставить центы, то через интернет-банкинг обменять на гривны их нельзя -- минимальная сумма операции от 10 $. Да и курс в банкинге меньше, чем курс в кассе.
Howl написав:Соцдепо открывал через банкинг. Сегодня к 8-ми утра всё было банком выплачено на карту. Отделение, в котором я оформлял карту "Найкраща картка", позводили и уведомили о завершении депозита... Приехал после возобновлении электричества в отделение и без проблем выдали средства новыми купюрами. Валютой отделение подкреплено очень хорошо -- это с учётом того, что отделение бывшего Сбера. Начисленные % отображаются в приложении каждый рабочий день.
ps Если на карте оставить центы, то через интернет-банкинг обменять на гривны их нельзя -- минимальная сумма операции от 10 $. Да и курс в банкинге меньше, чем курс в кассе.
вау, столько впечатлений.
а я подумал, что теперь мне вообще нет смысла ехать сейчас $ забирать - опять онлайн пополняю тут закончившимися старючие валютные столбики. хай лежат. но зря не пополнил раньше москалячий визг немного тут настрой подпортил