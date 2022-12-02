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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:34
flysoulfly написав:
загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем
с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно
- вообще без комиссии, правильно?
чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
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emeta
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:43
emeta написав: flysoulfly написав:
загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем
с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно
- вообще без ЛЮБОЙ комиссии, правильно?
чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
не знаю - названием лично я
пользовал как транзитку и с/на_депозитку, кишмиш мне не доверили, старый релиз.
у меня вопрос про снятие нала в Ощаде
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flysoulfly
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