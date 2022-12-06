RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:34

  flysoulfly написав:загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем :(


с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно - вообще без комиссии, правильно?




чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 19.03.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:43

  emeta написав:
  flysoulfly написав:загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем :(

с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно - вообще без ЛЮБОЙ комиссии, правильно?
чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
не знаю - названием :)
лично я пользовал как транзитку и с/на_депозитку, кишмиш мне не доверили, старый релиз.

у меня вопрос про снятие нала в Ощаде :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 13.01.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:01

Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 31.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ricardo і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (733)
06.12.2022 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.