RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:34

  flysoulfly написав:загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем :(


с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно - вообще без комиссии, правильно?




чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2012
З нами з: 19.03.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:43

  emeta написав:
  flysoulfly написав:загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем :(

с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно - вообще без ЛЮБОЙ комиссии, правильно?
чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
не знаю - названием :)
лично я пользовал как транзитку и с/на_депозитку, кишмиш мне не доверили, старый релиз.

у меня вопрос про снятие нала в Ощаде :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 13.01.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:01

Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 31.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:39

  novichok написав:Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?

звісно поповнити можна в касі. Ймовірно через термінал можна при наявності карти.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 27.06.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 22:32

  ScaryBee написав:
  novichok написав:Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?

звісно поповнити можна в касі. Ймовірно через термінал можна при наявності карти.

ключове в цьому питанні було, відразу відкрити депо, тобто виключити овер
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 31.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.