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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:34
flysoulfly написав:
загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем
с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно
- вообще без комиссии, правильно?
чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
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emeta
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:43
emeta написав: flysoulfly написав:
загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем
с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно
- вообще без ЛЮБОЙ комиссии, правильно?
чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
не знаю - названием лично я
пользовал как транзитку и с/на_депозитку, кишмиш мне не доверили, старый релиз.
у меня вопрос про снятие нала в Ощаде
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flysoulfly
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Додано: Вів 06 гру, 2022 15:01
Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?
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novichok
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Додано: Вів 06 гру, 2022 16:39
novichok написав:
Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?
звісно поповнити можна в касі. Ймовірно через термінал можна при наявності карти.
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ScaryBee
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Додано: Вів 06 гру, 2022 22:32
ScaryBee написав: novichok написав:
Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?
звісно поповнити можна в касі. Ймовірно через термінал можна при наявності карти.
ключове в цьому питанні було, відразу
відкрити депо, тобто виключити овер
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novichok
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Додано: Сер 07 гру, 2022 05:51
novichok в принципі всі поповнення через касу в оперчас проводяться день в день
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ScaryBee
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Додано: Сер 07 гру, 2022 08:47
novichok написав: ScaryBee написав: novichok написав:
Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?
звісно поповнити можна в касі. Ймовірно через термінал можна при наявності карти.
ключове в цьому питанні було, відразу
відкрити депо, тобто виключити овер
Я открыл через 15 мин после пополнения в кассе. Возможно и буквально сразу можно.
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Кащей
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Додано: Сер 07 гру, 2022 12:07
Кащей написав: novichok написав: ScaryBee написав:
ключове в цьому питанні було, відразу
відкрити депо, тобто виключити овер
Я открыл через 15 мин после пополнения в кассе. Возможно и буквально сразу можно.
Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.
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klug
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Додано: Сер 07 гру, 2022 12:51
klug написав: Кащей написав:
novichok написав:[quote="5515005:ScaryBee"
ключове в цьому питанні було, відразу відкрити депо, тобто виключити овер
/quote]
Я открыл через 15 мин после пополнения в кассе. Возможно и буквально сразу можно.
Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.
я забрасывал на Найкращу чужим р2р - через пару минут сумма была доступна для дальнейших манипуляций. Осуществлял их. Итого - без овера
. Много раз делал.
Но с 24.02. у них скорость проведения операций сильно замедлилась - часто по 10-20 мин "операция в обработке".
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flysoulfly
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