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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475>

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:34

  flysoulfly написав:загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем :(


с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно - вообще без комиссии, правильно?




чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:43

  emeta написав:
  flysoulfly написав:загадочно, но у меня вообще не качаются pdf-тарифы Найкращей карты, совсем :(

с Найкращей снятие ,например 5000, будет в банкомате Ощада,
временно - вообще без ЛЮБОЙ комиссии, правильно?
чем она вообще найкраща?
хороший кишмиш? Процент на остаток?
не знаю - названием :)
лично я пользовал как транзитку и с/на_депозитку, кишмиш мне не доверили, старый релиз.

у меня вопрос про снятие нала в Ощаде :(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:01

Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:39

  novichok написав:Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?

звісно поповнити можна в касі. Ймовірно через термінал можна при наявності карти.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 22:32

  ScaryBee написав:
  novichok написав:Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?

звісно поповнити можна в касі. Ймовірно через термінал можна при наявності карти.

ключове в цьому питанні було, відразу відкрити депо, тобто виключити овер
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 05:51

novichok в принципі всі поповнення через касу в оперчас проводяться день в день
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 08:47

Re: Акордбанк

novichok написав:
  ScaryBee написав:
  novichok написав:Найкращу можливо поповнити в касі і з неї зразу відкрити депо? Поповнення побиті по номеру рахунку,чи достатньо по номеру карти?

звісно поповнити можна в касі. Ймовірно через термінал можна при наявності карти.

ключове в цьому питанні було, відразу відкрити депо, тобто виключити овер
Я открыл через 15 мин после пополнения в кассе. Возможно и буквально сразу можно.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:07

  Кащей написав:
novichok написав:
  ScaryBee написав:ключове в цьому питанні було, відразу відкрити депо, тобто виключити овер
Я открыл через 15 мин после пополнения в кассе. Возможно и буквально сразу можно.

Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:51

  klug написав:
  Кащей написав:
novichok написав:[quote="5515005:ScaryBee"

ключове в цьому питанні було, відразу відкрити депо, тобто виключити овер
/quote]

Я открыл через 15 мин после пополнения в кассе. Возможно и буквально сразу можно.

Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.
я забрасывал на Найкращу чужим р2р - через пару минут сумма была доступна для дальнейших манипуляций. Осуществлял их. Итого - без овера. Много раз делал.

Но с 24.02. у них скорость проведения операций сильно замедлилась - иногда по 10-20 мин "операция в обработке".
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:19

  klug написав:Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.

Не помню. Возможно и через ордер, выписанный операционистом. В любом случае в отделении подскажут, как лучше с точки зрения размещения депо.
Кащей
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