klug написав:Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.
Не помню. Возможно и через ордер, выписанный операционистом. В любом случае в отделении подскажут, как лучше с точки зрения размещения депо.
Тим більше в аккорді аж впрошують щоб поклав або перевклав депозит. І вони схоже зацікавлені вам допомогти ті гроші покласти. Сам крайній раз депо робив пішов одразу в касу картку найкращу, паспорт і каклету. Хвилин за 20 вже було на картці. Й сам відкрив. Але зараз біда, нема тута генератора в відділенні. Ото таке.
Таким маленьким ще й дозвіл від виховательки потрібен. В загальному випадку свідоцтво їм нічого дати не може, але такий запит мав би сенс, якщо банк підозрює про родинні зв'язки з РЕР, наприклад. Якщо я вгадав і клієнт не надасть документи, то банку буде простіше розірвати з ним стосунки, ніж нариватися на проблеми.