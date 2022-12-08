RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:34

  Кащей написав:
  klug написав:Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.

Не помню. Возможно и через ордер, выписанный операционистом. В любом случае в отделении подскажут, как лучше с точки зрения размещения депо.

Тим більше в аккорді аж впрошують щоб поклав або перевклав депозит. І вони схоже зацікавлені вам допомогти ті гроші покласти. Сам крайній раз депо робив пішов одразу в касу картку найкращу, паспорт і каклету. Хвилин за 20 вже було на картці. Й сам відкрив.
Але зараз біда, нема тута генератора в відділенні. Ото таке.
alex lem
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:43

Re: Акордбанк

Чи має право банк вимагати у клієнта-депозитника свідоцтво про народження?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8109
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:59

Re: Акордбанк

Investor_K, депозит на ребёнка?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5037
З нами з: 08.03.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:03

  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8109
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 05:12

  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.

Таким маленьким ще й дозвіл від виховательки потрібен. :wink: В загальному випадку свідоцтво їм нічого дати не може, але такий запит мав би сенс, якщо банк підозрює про родинні зв'язки з РЕР, наприклад. Якщо я вгадав і клієнт не надасть документи, то банку буде простіше розірвати з ним стосунки, ніж нариватися на проблеми.
klug
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 18.08.14
Подякував: 325 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:00

  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.

може фото не оновив в паспорті..
lamal
 
Повідомлень: 177
З нами з: 11.03.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:19

  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.
Ну так а які проблеми. Свідоцтво потрібно для підтвердження родинних зв'язків.
Ми от свої з сестрою загубили, але при оформленні наслідної справи :( довелося дублікати робити у... Сталінському РАГСі
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3411
З нами з: 05.05.21
Подякував: 216 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:21

  lamal написав:
  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.

може фото не оновив в паспорті..
ага,
и решили ,что поможет именно это?
  Investor_K написав:банк вимагати у клієнта-депозитника свідоцтво про народження?

:D
flysoulfly
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 13.01.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:53

  lamal написав:
  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.

може фото не оновив в паспорті..

Згідно постанови КМУ фото в паспорт вклеюється після закінчення воєного стану впродовж 30 днів
J
 
Повідомлень: 5523
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (47)
08.12.2022 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.