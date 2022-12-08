Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:34
Кащей написав: klug написав:
Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.
Не помню. Возможно и через ордер, выписанный операционистом. В любом случае в отделении подскажут, как лучше с точки зрения размещения депо.
Тим більше в аккорді аж впрошують щоб поклав або перевклав депозит. І вони схоже зацікавлені вам допомогти ті гроші покласти. Сам крайній раз депо робив пішов одразу в касу картку найкращу, паспорт і каклету. Хвилин за 20 вже було на картці. Й сам відкрив.
Але зараз біда, нема тута генератора в відділенні. Ото таке.
alex lem
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:43
Чи має право банк вимагати у клієнта-депозитника свідоцтво про народження?
Investor_K
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:59
Investor_K, депозит на ребёнка?
Howl
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:03
Howl написав: Investor_K
, депозит на ребёнка?
Так. Сину 45 років.
Investor_K
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Додано: Чет 08 гру, 2022 05:12
Investor_K написав: Howl написав: Investor_K
, депозит на ребёнка?
Так. Сину 45 років.
Таким маленьким ще й дозвіл від виховательки потрібен.
В загальному випадку свідоцтво їм нічого дати не може, але такий запит мав би сенс, якщо банк підозрює про родинні зв'язки з
РЕР
, наприклад. Якщо я вгадав і клієнт не надасть документи, то банку буде простіше розірвати з ним стосунки, ніж нариватися на проблеми.
klug
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Додано: Чет 08 гру, 2022 14:00
Investor_K написав: Howl написав: Investor_K
, депозит на ребёнка?
Так. Сину 45 років.
може фото не оновив в паспорті..
lamal
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Додано: Чет 08 гру, 2022 14:19
Investor_K написав: Howl написав: Investor_K
, депозит на ребёнка?
Так. Сину 45 років.
Ну так а які проблеми. Свідоцтво потрібно для підтвердження родинних зв'язків.
Ми от свої з сестрою загубили, але при оформленні наслідної справи
довелося дублікати робити у... Сталінському РАГСі
Amethyst
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Додано: Чет 08 гру, 2022 14:21
lamal написав: Investor_K написав: Howl написав: Investor_K
, депозит на ребёнка?
Так. Сину 45 років.
може фото не оновив в паспорті..
ага,
и решили ,что поможет именно это?
Investor_K написав:
банк вимагати у клієнта-депозитника
свідоцтво про народження
?
flysoulfly
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Додано: Чет 08 гру, 2022 20:53
lamal написав: Investor_K написав: Howl написав: Investor_K
, депозит на ребёнка?
Так. Сину 45 років.
може фото не оновив в паспорті..
Згідно постанови КМУ фото в паспорт вклеюється після закінчення воєного стану впродовж 30 днів
J
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Додано: Чет 08 гру, 2022 23:21
Investor_K написав:
Чи має право банк вимагати у клієнта-депозитника свідоцтво про народження?
Якщо до тебе в хату хтось ломиться, ти як хазяїн домівки, маєш право запитати?
Ото трошки спустись або попустись.
А так банк має право все у межах здорового глузду і доцільності.
idealstorm
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