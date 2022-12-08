RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:34

  Кащей написав:
  klug написав:Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.

Не помню. Возможно и через ордер, выписанный операционистом. В любом случае в отделении подскажут, как лучше с точки зрения размещения депо.

Тим більше в аккорді аж впрошують щоб поклав або перевклав депозит. І вони схоже зацікавлені вам допомогти ті гроші покласти. Сам крайній раз депо робив пішов одразу в касу картку найкращу, паспорт і каклету. Хвилин за 20 вже було на картці. Й сам відкрив.
Але зараз біда, нема тута генератора в відділенні. Ото таке.
alex lem
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:43

Re: Акордбанк

Чи має право банк вимагати у клієнта-депозитника свідоцтво про народження?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8109
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:59

Re: Акордбанк

Investor_K, депозит на ребёнка?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5037
З нами з: 08.03.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:03

  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8109
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 05:12

  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.

Таким маленьким ще й дозвіл від виховательки потрібен. :wink: В загальному випадку свідоцтво їм нічого дати не може, але такий запит мав би сенс, якщо банк підозрює про родинні зв'язки з РЕР, наприклад. Якщо я вгадав і клієнт не надасть документи, то банку буде простіше розірвати з ним стосунки, ніж нариватися на проблеми.
klug
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 18.08.14
Подякував: 325 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:00

  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.

може фото не оновив в паспорті..
lamal
 
Повідомлень: 177
З нами з: 11.03.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:19

  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.
Ну так а які проблеми. Свідоцтво потрібно для підтвердження родинних зв'язків.
Ми от свої з сестрою загубили, але при оформленні наслідної справи :( довелося дублікати робити у... Сталінському РАГСі
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3411
З нами з: 05.05.21
Подякував: 216 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:21

  lamal написав:
  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.

може фото не оновив в паспорті..
ага,
и решили ,что поможет именно это?
  Investor_K написав:банк вимагати у клієнта-депозитника свідоцтво про народження?

:D
flysoulfly
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 13.01.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:53

  lamal написав:
  Investor_K написав:
  Howl написав:Investor_K, депозит на ребёнка?

Так. Сину 45 років.

може фото не оновив в паспорті..

Згідно постанови КМУ фото в паспорт вклеюється після закінчення воєного стану впродовж 30 днів
J
 
Повідомлень: 5523
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:21

  Investor_K написав:Чи має право банк вимагати у клієнта-депозитника свідоцтво про народження?

Якщо до тебе в хату хтось ломиться, ти як хазяїн домівки, маєш право запитати?
Ото трошки спустись або попустись.
А так банк має право все у межах здорового глузду і доцільності.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, ramaz, Vorlon і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.