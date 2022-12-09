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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:15
idealstorm написав: Investor_K написав:
Чи має право банк вимагати у клієнта-депозитника свідоцтво про народження?
Якщо до тебе в хату хтось ломиться, ти як хазяїн домівки, маєш право запитати?
Ото трошки спустись або попустись.
А так банк має право все у межах здорового глузду і доцільності.
Які вимірні критерії здорового глузду?
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