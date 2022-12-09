Які вимірні критерії здорового глузду?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:15
Які вимірні критерії здорового глузду?
Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:36
Re: Акордбанк
напевно син 45 років , уже самодостатній і в змозі сам вести своє господарство.
напевно банковчат дивують ці родинні вузлові схеми , там такі ж банківські юристи у Кийові , які тільки і знають - свідоцтво про народження.
Люди тупо просиджують місця за непогану зарплатню.
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