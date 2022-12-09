RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:15

  idealstorm написав:
  Investor_K написав:Чи має право банк вимагати у клієнта-депозитника свідоцтво про народження?

Якщо до тебе в хату хтось ломиться, ти як хазяїн домівки, маєш право запитати?
Ото трошки спустись або попустись.
А так банк має право все у межах здорового глузду і доцільності.

Які вимірні критерії здорового глузду?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8110
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:36

Re: Акордбанк

  Investor_K написав:Які вимірні критерії здорового глузду?

напевно син 45 років , уже самодостатній і в змозі сам вести своє господарство.
напевно банковчат дивують ці родинні вузлові схеми , там такі ж банківські юристи у Кийові , які тільки і знають - свідоцтво про народження.
Люди тупо просиджують місця за непогану зарплатню.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 73747576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5599)
09.12.2022 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.