Додано: Суб 10 гру, 2022 15:44

без сожаления с четвертого захода забрала свой конвертационный депозит и распрощалась с этим банком. Киев. Своё отделение было без электричества, то которое с генератором было без интернета и, соответственно, без связи с базой банка и тоже не обслужило, в третьем сказали что я не их клиент и может не хватить валюты (аж 1350 дол.) кому-то из ихних, поэтому "сорри, не дадим".. Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!