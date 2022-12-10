klug написав:Щось мені підказує, що у касі Ви не через картку поповнювали.
Не помню. Возможно и через ордер, выписанный операционистом. В любом случае в отделении подскажут, как лучше с точки зрения размещения депо.
Тим більше в аккорді аж впрошують щоб поклав або перевклав депозит. І вони схоже зацікавлені вам допомогти ті гроші покласти. Сам крайній раз депо робив пішов одразу в касу картку найкращу, паспорт і каклету. Хвилин за 20 вже було на картці. Й сам відкрив. Але зараз біда, нема тута генератора в відділенні. Ото таке.
Таким маленьким ще й дозвіл від виховательки потрібен. В загальному випадку свідоцтво їм нічого дати не може, але такий запит мав би сенс, якщо банк підозрює про родинні зв'язки з РЕР, наприклад. Якщо я вгадав і клієнт не надасть документи, то банку буде простіше розірвати з ним стосунки, ніж нариватися на проблеми.
без сожаления с четвертого захода забрала свой конвертационный депозит и распрощалась с этим банком. Киев. Своё отделение было без электричества, то которое с генератором было без интернета и, соответственно, без связи с базой банка и тоже не обслужило, в третьем сказали что я не их клиент и может не хватить валюты (аж 1350 дол.) кому-то из ихних, поэтому "сорри, не дадим".. Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!