lora написав:

хоть чуток курс выше

в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя,

Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках ино самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечноспасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!