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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 гру, 2022 20:50
lora написав:
Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше
но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя,
спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!
Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка.
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iurii44
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:58
Надо валить от них по оклнчанию депл
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Investor_K
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:31
Investor_K написав:
Надо валить от них по оклнчанию депл
iurii44 написав: lora написав:
Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя,
Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка.
вот именно из-за гипернаплыва таких зальотных клиентов Акорд позже и ухудшил курс...
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