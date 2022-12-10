RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:50

  lora написав: Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!


Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка.
iurii44
 
Повідомлень: 948
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:58

Re: Акордбанк

Надо валить от них по оклнчанию депл
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8119
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:31

  Investor_K написав:Надо валить от них по оклнчанию депл

  iurii44 написав:
  lora написав: Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя,


Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка.
вот именно из-за гипернаплыва таких зальотных клиентов Акорд позже и ухудшил курс...
Понаехи :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 13.01.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 73747576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (50)
10.12.2022 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.