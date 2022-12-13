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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 73747576 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3.3 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 13% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 38% 3 Всього голосів : 8 Додано: Суб 10 гру, 2022 20:50 lora написав: Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций! Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках ино самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечноспасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!



Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка. Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка. iurii44 Повідомлень: 948 З нами з: 19.05.10 Подякував: 0 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 гру, 2022 20:58 Re: Акордбанк Надо валить от них по оклнчанию депл Investor_K

Повідомлень: 8124 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 807 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 гру, 2022 22:31 Investor_K написав: Надо валить от них по оклнчанию депл Надо валить от них по оклнчанию депл

iurii44 написав: lora написав: Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно



Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка. Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка. вот именно из-за гипернаплыва таких зальотных клиентов Акорд позже и ухудшил курс...

Понаехи вот именно из-за гипернаплыва таких зальотных клиентов Акорд позже и ухудшил курс...Понаехи flysoulfly Повідомлень: 1263 З нами з: 13.01.09 Подякував: 536 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 гру, 2022 10:28 lora написав: без сожаления с четвертого захода забрала свой конвертационный депозит и распрощалась с этим банком. Киев. Своё отделение было без электричества, то которое с генератором было без интернета и, соответственно, без связи с базой банка и тоже не обслужило, в третьем сказали что я не их клиент и может не хватить валюты (аж 1350 дол.) кому-то из ихних, поэтому "сорри, не дадим".. Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций! без сожаления с четвертого захода забрала свой конвертационный депозит и распрощалась с этим банком. Киев. Своё отделение было без электричества, то которое с генератором было без интернета и, соответственно, без связи с базой банка и тоже не обслужило, в третьем сказали что я не их клиент и может не хватить валюты (аж 1350 дол.) кому-то из ихних, поэтому "сорри, не дадим".. Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!

а можете сказати в якому відділенні вам сказали що "ви не їч клієнт і може не хватить валюти" ? а можете сказати в якому відділенні вам сказали що "ви не їч клієнт і може не хватить валюти" ? lamal Повідомлень: 179 З нами з: 11.03.21 Подякував: 68 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 гру, 2022 23:22 lamal написав: lora написав: без сожаления с четвертого захода забрала свой конвертационный депозит и распрощалась с этим банком. Киев. Своё отделение было без электричества, то которое с генератором было без интернета и, соответственно, без связи с базой банка и тоже не обслужило, в третьем сказали что я не их клиент и может не хватить валюты (аж 1350 дол.) кому-то из ихних, поэтому "сорри, не дадим".. Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций! без сожаления с четвертого захода забрала свой конвертационный депозит и распрощалась с этим банком. Киев. Своё отделение было без электричества, то которое с генератором было без интернета и, соответственно, без связи с базой банка и тоже не обслужило, в третьем сказали что я не их клиент и может не хватить валюты (аж 1350 дол.) кому-то из ихних, поэтому "сорри, не дадим".. Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!

а можете сказати в якому відділенні вам сказали що "ви не їч клієнт і може не хватить валюти" ? а можете сказати в якому відділенні вам сказали що "ви не їч клієнт і може не хватить валюти" ?



да в любом скажут, я в своем тоже вижу что левым со скрипом дают да в любом скажут, я в своем тоже вижу что левым со скрипом дают cohan

Повідомлень: 4843 З нами з: 27.09.19 Подякував: 100 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 гру, 2022 10:09 Re: Акордбанк дивно , мені в трьох різних відділеннях без проблем все видавали ... lamal Повідомлень: 179 З нами з: 11.03.21 Подякував: 68 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 гру, 2022 10:38 lamal написав: дивно , мені в трьох різних відділеннях без проблем все видавали ... дивно , мені в трьох різних відділеннях без проблем все видавали ...

Залежить від регіону. Маю три кейси 6 депозитів - всі депозити відкривались в третій декаді липня та першій декаді серпня у прифронтовому місті. Потім доля розметала власників по країні - у тому ж прифронтовому місті віддали обидва депо без проблем і без замовлення, у Франеку теж віддали обидва але треба було перебранчуватись бо не бачили рахунків іншого відділення. Замовляти сказали не треба. У Кийові - перше відділення відмовило бо не було світла, друге - бо ми місяць як відкрились ще самі не знаємо як тут що працює та й з валютою в нас не густо, третє зробило перебранчування та успішно видало обидва депо. Але перші два були невеличкими відділеннями, а третє мало якийсь статус на кшталт головного відділення на районі чи якось так. Туди порадили звертатись у другому відділенні яке щойно відкрилось. Висновок - у обласних центрах де одне максимум два відділення - проблем обмаль, хіба що щось трапиться надзвичайне. У столиці де відділень кілька десятків - є розподіл на більш- менш великі відділення які забезпечать псуються готівкою на рівні відділень решти обласних центрів України і відділення менш значущі, які забезпечуються валютою по залишковому принципу Залежить від регіону. Маю три кейси 6 депозитів - всі депозити відкривались в третій декаді липня та першій декаді серпня у прифронтовому місті. Потім доля розметала власників по країні - у тому ж прифронтовому місті віддали обидва депо без проблем і без замовлення, у Франеку теж віддали обидва але треба було перебранчуватись бо не бачили рахунків іншого відділення. Замовляти сказали не треба. У Кийові - перше відділення відмовило бо не було світла, друге - бо ми місяць як відкрились ще самі не знаємо як тут що працює та й з валютою в нас не густо, третє зробило перебранчування та успішно видало обидва депо. Але перші два були невеличкими відділеннями, а третє мало якийсь статус на кшталт головного відділення на районі чи якось так. Туди порадили звертатись у другому відділенні яке щойно відкрилось. Висновок - у обласних центрах де одне максимум два відділення - проблем обмаль, хіба що щось трапиться надзвичайне. У столиці де відділень кілька десятків - є розподіл на більш- менш великі відділення які забезпечать псуються готівкою на рівні відділень решти обласних центрів України і відділення менш значущі, які забезпечуються валютою по залишковому принципу Alien Повідомлень: 977 З нами з: 12.01.20 Подякував: 36 раз. Подякували: 244 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 73747576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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