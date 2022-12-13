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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:50

  lora написав: Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!


Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:58

Re: Акордбанк

Надо валить от них по оклнчанию депл
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:31

  Investor_K написав:Надо валить от них по оклнчанию депл

  iurii44 написав:
  lora написав: Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя,


Банк маленький,а условия хуже Приватовских. Это приводит к уменьшению числа клиентов и доходов банка.
вот именно из-за гипернаплыва таких зальотных клиентов Акорд позже и ухудшил курс...
Понаехи :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 10:28

  lora написав:без сожаления с четвертого захода забрала свой конвертационный депозит и распрощалась с этим банком. Киев. Своё отделение было без электричества, то которое с генератором было без интернета и, соответственно, без связи с базой банка и тоже не обслужило, в третьем сказали что я не их клиент и может не хватить валюты (аж 1350 дол.) кому-то из ихних, поэтому "сорри, не дадим".. Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!

а можете сказати в якому відділенні вам сказали що "ви не їч клієнт і може не хватить валюти" ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:22

  lamal написав:
  lora написав:без сожаления с четвертого захода забрала свой конвертационный депозит и распрощалась с этим банком. Киев. Своё отделение было без электричества, то которое с генератором было без интернета и, соответственно, без связи с базой банка и тоже не обслужило, в третьем сказали что я не их клиент и может не хватить валюты (аж 1350 дол.) кому-то из ихних, поэтому "сорри, не дадим".. Пришлось на следующий день вылавливать свет в своём отделении, выслушивать менеджера какие они хорошие: с прозрачными условиями депозитов, лёгкостью забора денег без скрытых комиссий как в других банках и хоть чуток курс выше но самые беспроблемные.. но после предыдущей пробежки по их отделениям как-то не вдохновило. Конечно в начале акции 50-к они были в первых рядах по лучшим условиям, сейчас так себе - на любителя, спасибо банку за заработанные пару тысяч гривен. ждём новых акций!

а можете сказати в якому відділенні вам сказали що "ви не їч клієнт і може не хватить валюти" ?


да в любом скажут, я в своем тоже вижу что левым со скрипом дают
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:09

Re: Акордбанк

дивно , мені в трьох різних відділеннях без проблем все видавали ...
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:38

  lamal написав:дивно , мені в трьох різних відділеннях без проблем все видавали ...

Залежить від регіону. Маю три кейси 6 депозитів - всі депозити відкривались в третій декаді липня та першій декаді серпня у прифронтовому місті. Потім доля розметала власників по країні - у тому ж прифронтовому місті віддали обидва депо без проблем і без замовлення, у Франеку теж віддали обидва але треба було перебранчуватись бо не бачили рахунків іншого відділення. Замовляти сказали не треба. У Кийові - перше відділення відмовило бо не було світла, друге - бо ми місяць як відкрились ще самі не знаємо як тут що працює та й з валютою в нас не густо, третє зробило перебранчування та успішно видало обидва депо. Але перші два були невеличкими відділеннями, а третє мало якийсь статус на кшталт головного відділення на районі чи якось так. Туди порадили звертатись у другому відділенні яке щойно відкрилось. Висновок - у обласних центрах де одне максимум два відділення - проблем обмаль, хіба що щось трапиться надзвичайне. У столиці де відділень кілька десятків - є розподіл на більш- менш великі відділення які забезпечать псуються готівкою на рівні відділень решти обласних центрів України і відділення менш значущі, які забезпечуються валютою по залишковому принципу
Alien
 
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