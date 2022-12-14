Сразу на кассе конвертируйте в гривну и вкладывайтесь по кругу.
Зачем вам эти нервы и убытки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 14:52
Сразу на кассе конвертируйте в гривну и вкладывайтесь по кругу.
Зачем вам эти нервы и убытки.
Додано: Сер 14 гру, 2022 19:55
Re: Акордбанк
Это потеря 2%
На днях забираю последнее и ухожу от этих музыкантов
Зато успел сегодня сдаться по 3995
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