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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

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Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:52

  Ромасик написав:С.ки подсунули несколько неликвидных купюр.
Открыла целую самодельную пачку с синими и зелеными. Дала синими, но оказались купюры затертые, пописанные, помятые и пробитые степлером. Я вроде и просматривал, но не заметил. Пописанную Вика не приняла.

Сразу на кассе конвертируйте в гривну и вкладывайтесь по кругу.
Зачем вам эти нервы и убытки.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:55

Re: Акордбанк

idealstorm написав:
  Ромасик написав:С.ки подсунули несколько неликвидных купюр.
Открыла целую самодельную пачку с синими и зелеными. Дала синими, но оказались купюры затертые, пописанные, помятые и пробитые степлером. Я вроде и просматривал, но не заметил. Пописанную Вика не приняла.

Сразу на кассе конвертируйте в гривну и вкладывайтесь по кругу.
Зачем вам эти нервы и убытки.
Это потеря 2%
На днях забираю последнее и ухожу от этих музыкантов
Зато успел сегодня сдаться по 3995
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:09

  lara_08 написав:
  lamal написав:Alien дякую , я обслуговуюся в київських відділеннях (правий берег)
вчора ще касир сказала що залишились лише світлозелені , але якщо я бажаю , то вона сходить принесе мені нові з номерами попорядку )) (взяв новенькими)

Адреса відділення ?

Стеценка 6
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:19

  lamal написав:
  lara_08 написав:
  lamal написав:Alien дякую , я обслуговуюся в київських відділеннях (правий берег)
вчора ще касир сказала що залишились лише світлозелені , але якщо я бажаю , то вона сходить принесе мені нові з номерами попорядку )) (взяв новенькими)

Адреса відділення ?

Стеценка 6

А ну так это ГО. Кассиру респект.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:22

  lamal написав:
  lara_08 написав:
  lamal написав:Alien дякую , я обслуговуюся в київських відділеннях (правий берег)
вчора ще касир сказала що залишились лише світлозелені , але якщо я бажаю , то вона сходить принесе мені нові з номерами попорядку )) (взяв новенькими)

Адреса відділення ?

Стеценка 6

Якщо пропустять, не чув щоб в Аккорд було обслуговування в любому відділення та як треба замовляти готівку
sens
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  #<1 ... 74757677
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