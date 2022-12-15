|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 14:52
Ромасик написав:
С.ки подсунули несколько неликвидных купюр.
Открыла целую самодельную пачку с синими и зелеными. Дала синими, но оказались купюры затертые, пописанные, помятые и пробитые степлером. Я вроде и просматривал, но не заметил. Пописанную Вика не приняла.
Сразу на кассе конвертируйте в гривну и вкладывайтесь по кругу.
Зачем вам эти нервы и убытки.
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1793
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 гру, 2022 19:55
idealstorm написав: Ромасик написав:
С.ки подсунули несколько неликвидных купюр.
Открыла целую самодельную пачку с синими и зелеными. Дала синими, но оказались купюры затертые, пописанные, помятые и пробитые степлером. Я вроде и просматривал, но не заметил. Пописанную Вика не приняла.
Сразу на кассе конвертируйте в гривну и вкладывайтесь по кругу.
Зачем вам эти нервы и убытки.
Это потеря 2%
На днях забираю последнее и ухожу от этих музыкантов
Зато успел сегодня сдаться по 3995
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5468
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1310 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 гру, 2022 23:09
lara_08 написав: lamal написав:Alien
дякую , я обслуговуюся в київських відділеннях (правий берег)
вчора ще касир сказала що залишились лише світлозелені , але якщо я бажаю , то вона сходить принесе мені нові з номерами попорядку )) (взяв новенькими)
Адреса відділення ?
Стеценка 6
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 гру, 2022 23:19
lamal написав: lara_08 написав: lamal написав:Alien
дякую , я обслуговуюся в київських відділеннях (правий берег)
вчора ще касир сказала що залишились лише світлозелені , але якщо я бажаю , то вона сходить принесе мені нові з номерами попорядку )) (взяв новенькими)
Адреса відділення ?
Стеценка 6
А ну так это ГО. Кассиру респект.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 гру, 2022 23:22
lamal написав: lara_08 написав: lamal написав:Alien
дякую , я обслуговуюся в київських відділеннях (правий берег)
вчора ще касир сказала що залишились лише світлозелені , але якщо я бажаю , то вона сходить принесе мені нові з номерами попорядку )) (взяв новенькими)
Адреса відділення ?
Стеценка 6
Якщо пропустять, не чув щоб в Аккорд було обслуговування в любому відділення та як треба замовляти готівку
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13079
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 10:54
Пишут шо уже все отделения с генераторами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8138
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:14
Investor_K написав:
Пишут шо уже все отделения с генераторами
так , теж чув цю рекламу ... але наявність генератора і пального до нього , ще не гарантія що він працює))
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:14
Ромасик написав:
С.ки подсунули несколько неликвидных купюр.
Открыла целую самодельную пачку с синими и зелеными. Дала синими, но оказались купюры затертые, пописанные, помятые и пробитые степлером. Я вроде и просматривал, но не заметил. Пописанную Вика не приняла.
А хто така Віка? Пробиті/м'яті можна в термінал самообслуговування привату засунути)
-
Maxwe11
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 04.09.22
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:16
Maxwe11 написав: Ромасик написав:
С.ки подсунули несколько неликвидных купюр.
Открыла целую самодельную пачку с синими и зелеными. Дала синими, но оказались купюры затертые, пописанные, помятые и пробитые степлером. Я вроде и просматривал, но не заметил. Пописанную Вика не приняла.
А хто така Віка? Пробиті/м'яті можна в термінал самообслуговування привату засунути)
Віка оптовий обмінник на лівому березі
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:23
lamal написав:
так , теж чув цю рекламу ... але наявність генератора і пального до нього , ще не гарантія що він працює))
Золоті слова
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8138
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|