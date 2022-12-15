|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:27
lamal написав:
Віка оптовий обмінник на лівому березі
Чи є контакти?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8138
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:42
https://t.me/obmnvlt
Investor_K написав: lamal написав:
Віка оптовий обмінник на лівому березі
Чи є контакти?
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 16:52
lara_08 написав:
https://t.me/obmnvlt
Investor_K написав: lamal написав:
Віка оптовий обмінник на лівому березі
Чи є контакти?
може знаєте чому вони не беруть банкноти 500 евро ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5527
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 17:52
https://t.me/obmnvlt
J написав: lara_0[quote="5517840:lamal написав:
Віка оптовий обмінник на лівому березі
Чи є контакти?
[/quote]
може знаєте чому вони не беруть банкноти 500 евро ?[/quote]
Обмєнка чи банк?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13080
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему