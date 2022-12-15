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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:27

Re: Акордбанк

  lamal написав:Віка оптовий обмінник на лівому березі


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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:42

  Investor_K написав:
  lamal написав:Віка оптовий обмінник на лівому березі


Чи є контакти?

https://t.me/obmnvlt
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 16:52

  lara_08 написав:
  Investor_K написав:
  lamal написав:Віка оптовий обмінник на лівому березі


Чи є контакти?

https://t.me/obmnvlt

може знаєте чому вони не беруть банкноти 500 евро ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:52

  J написав:
  lara_0[quote="5517840:lamal написав:Віка оптовий обмінник на лівому березі


Чи є контакти?

https://t.me/obmnvlt[/quote]
може знаєте чому вони не беруть банкноти 500 евро ?[/quote]
Обмєнка чи банк?
sens
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