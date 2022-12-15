Чи є контакти?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:27
Re: Акордбанк
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:42
Додано: Чет 15 гру, 2022 16:52
може знаєте чому вони не беруть банкноти 500 евро ?
Додано: Чет 15 гру, 2022 17:52
може знаєте чому вони не беруть банкноти 500 евро ?[/quote]
Обмєнка чи банк?
Додано: Чет 15 гру, 2022 22:06
Обмєнка
Додано: Чет 15 гру, 2022 23:16
в Европе ж неходовые
и всегда были, а сейчас еще и выпускать перестали,
кассиры смотрят как на цыганского барона
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