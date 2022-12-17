Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 гру, 2022 11:27
lamal написав:
Віка оптовий обмінник на лівому березі
Чи є контакти?
Investor_K
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Додано: Чет 15 гру, 2022 13:42
Investor_K написав: lamal написав:
Віка оптовий обмінник на лівому березі
Чи є контакти?
https://t.me/obmnvlt
lara_08
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Додано: Чет 15 гру, 2022 16:52
lara_08 написав: Investor_K написав: lamal написав:
Віка оптовий обмінник на лівому березі
Чи є контакти?
https://t.me/obmnvlt
може знаєте чому вони не беруть банкноти 500 евро ?
J
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Додано: Чет 15 гру, 2022 17:52
J написав: lara_0[quote="5517840:lamal написав:
Віка оптовий обмінник на лівому березі
Чи є контакти?
https://t.me/obmnvlt
[/quote]
може знаєте чому вони не беруть банкноти 500 евро ?[/quote]
Обмєнка чи банк?
sens
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:06
sens написав:
Обмєнка чи банк?
Обмєнка
J
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Додано: Чет 15 гру, 2022 23:16
J написав: sens написав:
Обмєнка чи банк?
Обмєнка
в Европе ж неходовые
и всегда были, а сейчас еще и выпускать перестали,
кассиры смотрят как на цыганского барона
cohan
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Додано: Суб 17 гру, 2022 04:12
lamal написав: Investor_K написав:
Пишут шо уже все отделения с генераторами
так , теж чув цю рекламу ... але наявність генератора і пального до нього , ще не гарантія що він працює))
Тирнет ще потрібен ?
alex lem
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Додано: Суб 17 гру, 2022 08:05
Maxwe11 написав: Ромасик написав:
С.ки подсунули несколько неликвидных купюр.
Открыла целую самодельную пачку с синими и зелеными. Дала синими, но оказались купюры затертые, пописанные, помятые и пробитые степлером. Я вроде и просматривал, но не заметил. Пописанную Вика не приняла.
А хто така Віка? Пробиті/м'яті можна в термінал самообслуговування привату засунути)
Ніколи не користувався терміналами привата для валюти. Можете коротеньку інструкцію? Підходять всі приватівські термінали, чи треба якісь особливі шукати з функцією прийому валюти?
1finanсier
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Додано: Суб 17 гру, 2022 08:55
1finanсier Майже всі, на терміналі зазначено, що саме він приймає. Краще без комісу поповнювати приват вклад, будь що термінал не прийме.
Ой+
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Додано: Суб 17 гру, 2022 16:44
Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес. То есть один заход, 8% прибыли вы теряете. Думаю, проще найти обменник с меньшей комиссией, либо обменку, которая берет все. В тот же аккорд вернуться.
Ромасик
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