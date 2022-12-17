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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

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Акордбанк 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:59

  Ромасик написав:Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес

А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:05

  moveton написав:
  Ромасик написав:Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес

А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? :shock:

Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:06

  moveton написав:
  Ромасик написав:Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес

А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? :shock:

Можна тут же на кдв і знімати, крім дня відкриття, але нові тепер не відкривають 🤐
Ой+
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  #<1 ... 76777879
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