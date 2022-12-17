А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 18:59
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:05
Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:06
Можна тут же на кдв і знімати, крім дня відкриття, але нові тепер не відкривають 🤐
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