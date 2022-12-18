А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 18:59
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:05
Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:06
Можна тут же на кдв і знімати, крім дня відкриття, але нові тепер не відкривають 🤐
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:55
Срочный депо обзывать Приват вкладом - это крутой способ всех запутать. Такое даже маркетологи самого Привата себе не позволяют. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.
Ща из интереса сходил к тумбе посмотреть, как там теперь. Первое, что бросилось в глаза: оно работает! Потому, что во всех моих попытках раньше только долго думало и плевалось ошибками, что у него что-то не так. Можно зайти в список депо и там пополнить существующий депо, в т.ч. Приват-вклад. Открыть новый депо из тумбы нельзя. Как я вижу, если хочется обнал через срочный депо без комисов, то нужно через отделение сделать пластиковую валютную Универсальную (увы, валютный Диджитал - это только КДВ, а валютные Интернет-карты тумба пополнять отказывается), пополнить её через тумбу и с неё открыть депо в Приват24. Тогда, если долларовое, то придётся месяц ждать. Зачем ждать три месяца не знаю. Евро да, там три месяца минимальное, но на долларе достаточно месяца.
Из занятного: разные лимиты на пополнение. Приват-вклад - до $3500, КДВ - уже до $4000. Не знаю на раз это или на месяц.
Додано: Нед 18 гру, 2022 09:45
Re: Акордбанк
Генератори реально використовуються чи тупо для понтів?
Додано: Нед 18 гру, 2022 11:12
Зачем ждать следующего дня ?
Пополнил ПВ в тумбе, сразу же снял на КДВ и идёшь в кассу получать нал.
На всё про всё - 5 минут
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