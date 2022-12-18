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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:59

  Ромасик написав:Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес

А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:05

  moveton написав:
  Ромасик написав:Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес

А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? :shock:

Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:06

  moveton написав:
  Ромасик написав:Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес

А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? :shock:

Можна тут же на кдв і знімати, крім дня відкриття, але нові тепер не відкривають 🤐
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:55

  lara_08 написав:Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.

Срочный депо обзывать Приват вкладом - это крутой способ всех запутать. Такое даже маркетологи самого Привата себе не позволяют. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.

Ща из интереса сходил к тумбе посмотреть, как там теперь. Первое, что бросилось в глаза: оно работает! Потому, что во всех моих попытках раньше только долго думало и плевалось ошибками, что у него что-то не так. Можно зайти в список депо и там пополнить существующий депо, в т.ч. Приват-вклад. Открыть новый депо из тумбы нельзя. Как я вижу, если хочется обнал через срочный депо без комисов, то нужно через отделение сделать пластиковую валютную Универсальную (увы, валютный Диджитал - это только КДВ, а валютные Интернет-карты тумба пополнять отказывается), пополнить её через тумбу и с неё открыть депо в Приват24. Тогда, если долларовое, то придётся месяц ждать. Зачем ждать три месяца не знаю. Евро да, там три месяца минимальное, но на долларе достаточно месяца.

Из занятного: разные лимиты на пополнение. Приват-вклад - до $3500, КДВ - уже до $4000. Не знаю на раз это или на месяц.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 09:45

Re: Акордбанк

Генератори реально використовуються чи тупо для понтів?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:12

  moveton написав:Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.

Зачем ждать следующего дня ?
Пополнил ПВ в тумбе, сразу же снял на КДВ и идёшь в кассу получать нал.
На всё про всё - 5 минут
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:51

  Investor_K написав:Генератори реально використовуються чи тупо для понтів?

В Одессе я в Аккорде недавно деньги получил только потому, что работал генератор. В Укргаз пришлось побегать, вылавливая, когда туда свет дают. И то полтинник пришлось давать своих потому, что у них купюры только сотки. И пару оставшихся долларов не дали даже гривной потому, что "свет выключают и у нас многие программы не работают". В УБИБ до сих пор ещё такой счастливый момент не выловил. Может завтра уже будут и только для понтов.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:52

  mustbe написав:Зачем ждать следующего дня ?
Пополнил ПВ в тумбе, сразу же снял на КДВ и идёшь в кассу получать нал.
На всё про всё - 5 минут

Да тут выше было сказано "крім дня відкриття". Но вообще да, должно быть можно сразу.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:33

  Investor_K написав:Генератори реально використовуються чи тупо для понтів?

Київ,вул.Бориспільска, виплата конвертдепо під генератор.
novichok
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