Додано: Суб 17 гру, 2022 19:55

lara_08 написав: Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать. Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.

Срочный депо обзывать Приват вкладом - это крутой способ всех запутать. Такое даже маркетологи самого Привата себе не позволяют. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.Ща из интереса сходил к тумбе посмотреть, как там теперь. Первое, что бросилось в глаза: оно работает! Потому, что во всех моих попытках раньше только долго думало и плевалось ошибками, что у него что-то не так. Можно зайти в список депо и там пополнить существующий депо, в т.ч. Приват-вклад. Открыть новый депо из тумбы нельзя. Как я вижу, если хочется обнал через срочный депо без комисов, то нужно через отделение сделать пластиковую валютную Универсальную (увы, валютный Диджитал - это только КДВ, а валютные Интернет-карты тумба пополнять отказывается), пополнить её через тумбу и с неё открыть депо в Приват24. Тогда, если долларовое, то придётся месяц ждать. Зачем ждать три месяца не знаю. Евро да, там три месяца минимальное, но на долларе достаточно месяца.Из занятного: разные лимиты на пополнение. Приват-вклад - до $3500, КДВ - уже до $4000. Не знаю на раз это или на месяц.