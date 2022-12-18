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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 77787980> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3.4 5 10 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 2 2- Погане. Некомпетентне. 10% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 10% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 4 Всього голосів : 10 Додано: Суб 17 гру, 2022 18:59 Ромасик написав: Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес

А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? moveton

Повідомлень: 2630 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 гру, 2022 19:05 moveton написав: Ромасик написав: Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес

А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит?

Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать. Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать. lara_08 Повідомлень: 520 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 гру, 2022 19:06 moveton написав: Ромасик написав: Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес

А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит? А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит?

Можна тут же на кдв і знімати, крім дня відкриття, але нові тепер не відкривають 🤐 Можна тут же на кдв і знімати, крім дня відкриття, але нові тепер не відкривають 🤐 Ой+

Повідомлень: 5495 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 гру, 2022 19:55 lara_08 написав: Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать. Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.

Срочный депо обзывать Приват вкладом - это крутой способ всех запутать. Такое даже маркетологи самого Привата себе не позволяют. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.



Ща из интереса сходил к тумбе посмотреть, как там теперь. Первое, что бросилось в глаза: оно работает! Потому, что во всех моих попытках раньше только долго думало и плевалось ошибками, что у него что-то не так. Можно зайти в список депо и там пополнить существующий депо, в т.ч. Приват-вклад. Открыть новый депо из тумбы нельзя. Как я вижу, если хочется обнал через срочный депо без комисов, то нужно через отделение сделать пластиковую валютную Универсальную (увы, валютный Диджитал - это только КДВ, а валютные Интернет-карты тумба пополнять отказывается), пополнить её через тумбу и с неё открыть депо в Приват24. Тогда, если долларовое, то придётся месяц ждать. Зачем ждать три месяца не знаю. Евро да, там три месяца минимальное, но на долларе достаточно месяца.



Из занятного: разные лимиты на пополнение. Приват-вклад - до $3500, КДВ - уже до $4000. Не знаю на раз это или на месяц. Срочный депо обзывать Приват вкладом - это крутой способ всех запутать. Такое даже маркетологи самого Привата себе не позволяют. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.Ща из интереса сходил к тумбе посмотреть, как там теперь. Первое, что бросилось в глаза: оно работает! Потому, что во всех моих попытках раньше только долго думало и плевалось ошибками, что у него что-то не так. Можно зайти в список депо и там пополнить существующий депо, в т.ч. Приват-вклад. Открыть новый депо из тумбы нельзя. Как я вижу, если хочется обнал через срочный депо без комисов, то нужно через отделение сделать пластиковую валютную Универсальную (увы, валютный Диджитал - это только КДВ, а валютные Интернет-карты тумба пополнять отказывается), пополнить её через тумбу и с неё открыть депо в Приват24. Тогда, если долларовое, то придётся месяц ждать. Зачем ждать три месяца не знаю. Евро да, там три месяца минимальное, но на долларе достаточно месяца.Из занятного: разные лимиты на пополнение. Приват-вклад - до $3500, КДВ - уже до $4000. Не знаю на раз это или на месяц. moveton

Повідомлень: 2630 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 гру, 2022 09:45 Re: Акордбанк Генератори реально використовуються чи тупо для понтів? Investor_K

Повідомлень: 8143 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 807 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 гру, 2022 11:12 moveton написав: Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.

Зачем ждать следующего дня ?

Пополнил ПВ в тумбе, сразу же снял на КДВ и идёшь в кассу получать нал.

На всё про всё - 5 минут Зачем ждать следующего дня ?Пополнил ПВ в тумбе, сразу же снял на КДВ и идёшь в кассу получать нал.На всё про всё - 5 минут mustbe

Повідомлень: 6595 З нами з: 27.12.17 Подякував: 146 раз. Подякували: 912 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 гру, 2022 11:51 Investor_K написав: Генератори реально використовуються чи тупо для понтів? Генератори реально використовуються чи тупо для понтів?

В Одессе я в Аккорде недавно деньги получил только потому, что работал генератор. В Укргаз пришлось побегать, вылавливая, когда туда свет дают. И то полтинник пришлось давать своих потому, что у них купюры только сотки. И пару оставшихся долларов не дали даже гривной потому, что "свет выключают и у нас многие программы не работают". В УБИБ до сих пор ещё такой счастливый момент не выловил. Может завтра уже будут и только для понтов. В Одессе я в Аккорде недавно деньги получил только потому, что работал генератор. В Укргаз пришлось побегать, вылавливая, когда туда свет дают. И то полтинник пришлось давать своих потому, что у них купюры только сотки. И пару оставшихся долларов не дали даже гривной потому, что "свет выключают и у нас многие программы не работают". В УБИБ до сих пор ещё такой счастливый момент не выловил. Может завтра уже будут и только для понтов. moveton

Повідомлень: 2630 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 гру, 2022 11:52 mustbe написав: Зачем ждать следующего дня ?

Пополнил ПВ в тумбе, сразу же снял на КДВ и идёшь в кассу получать нал.

На всё про всё - 5 минут Зачем ждать следующего дня ?Пополнил ПВ в тумбе, сразу же снял на КДВ и идёшь в кассу получать нал.На всё про всё - 5 минут

Да тут выше было сказано "крім дня відкриття". Но вообще да, должно быть можно сразу. Да тут выше было сказано "крім дня відкриття". Но вообще да, должно быть можно сразу. moveton

Повідомлень: 2630 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 гру, 2022 12:33 Investor_K написав: Генератори реально використовуються чи тупо для понтів? Генератори реально використовуються чи тупо для понтів?

Київ,вул.Бориспільска, виплата конвертдепо під генератор. Київ,вул.Бориспільска, виплата конвертдепо під генератор. novichok

Повідомлень: 2847 З нами з: 31.03.13 Подякував: 17 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 гру, 2022 22:20 moveton написав: lara_08 написав: Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать. Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.

Срочный депо обзывать Приват вкладом - это крутой способ всех запутать. Такое даже маркетологи самого Привата себе не позволяют. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.



Ща из интереса сходил к тумбе посмотреть, как там теперь. Первое, что бросилось в глаза: оно работает! Потому, что во всех моих попытках раньше только долго думало и плевалось ошибками, что у него что-то не так. Можно зайти в список депо и там пополнить существующий депо, в т.ч. Приват-вклад. Открыть новый депо из тумбы нельзя. Как я вижу, если хочется обнал через срочный депо без комисов, то нужно через отделение сделать пластиковую валютную Универсальную (увы, валютный Диджитал - это только КДВ, а валютные Интернет-карты тумба пополнять отказывается), пополнить её через тумбу и с неё открыть депо в Приват24. Тогда, если долларовое, то придётся месяц ждать. Зачем ждать три месяца не знаю. Евро да, там три месяца минимальное, но на долларе достаточно месяца.



Из занятного: разные лимиты на пополнение. Приват-вклад - до $3500, КДВ - уже до $4000. Не знаю на раз это или на месяц. Срочный депо обзывать Приват вкладом - это крутой способ всех запутать. Такое даже маркетологи самого Привата себе не позволяют. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.Ща из интереса сходил к тумбе посмотреть, как там теперь. Первое, что бросилось в глаза: оно работает! Потому, что во всех моих попытках раньше только долго думало и плевалось ошибками, что у него что-то не так. Можно зайти в список депо и там пополнить существующий депо, в т.ч. Приват-вклад. Открыть новый депо из тумбы нельзя. Как я вижу, если хочется обнал через срочный депо без комисов, то нужно через отделение сделать пластиковую валютную Универсальную (увы, валютный Диджитал - это только КДВ, а валютные Интернет-карты тумба пополнять отказывается), пополнить её через тумбу и с неё открыть депо в Приват24. Тогда, если долларовое, то придётся месяц ждать. Зачем ждать три месяца не знаю. Евро да, там три месяца минимальное, но на долларе достаточно месяца.Из занятного: разные лимиты на пополнение. Приват-вклад - до $3500, КДВ - уже до $4000. Не знаю на раз это или на месяц.



а в чем отличие этого вклада от обычного депо?

Нет лимитов пополнения вклада?

Можно пополнить за неделю до окончания неликвидными купюрами через терминал и получить в кассе? а в чем отличие этого вклада от обычного депо?Нет лимитов пополнения вклада?Можно пополнить за неделю до окончания неликвидными купюрами через терминал и получить в кассе? emeta

Повідомлень: 2041 З нами з: 19.03.09 Подякував: 89 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 77787980> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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