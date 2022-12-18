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Акордбанк
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Додано: Суб 17 гру, 2022 18:59
Ромасик написав:
Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес
А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит?
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moveton
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:05
moveton написав: Ромасик написав:
Приват вклад для валютной тумбочки, насколько я помню, мин 3 мес
А как это? Приватвклад - это текущий счёт по сути. В любой момент положил и снял. Там что, кто-то следит, что деньги были внесены через тумбочку и именно такие три месяца держит?
Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.
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lara_08
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:55
lara_08 написав:
Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.
Срочный депо обзывать Приват вкладом - это крутой способ всех запутать. Такое даже маркетологи самого Привата себе не позволяют. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.
Ща из интереса сходил к тумбе посмотреть, как там теперь. Первое, что бросилось в глаза: оно работает! Потому, что во всех моих попытках раньше только долго думало и плевалось ошибками, что у него что-то не так. Можно зайти в список депо и там пополнить существующий депо, в т.ч. Приват-вклад. Открыть новый депо из тумбы нельзя. Как я вижу, если хочется обнал через срочный депо без комисов, то нужно через отделение сделать пластиковую валютную Универсальную (увы, валютный Диджитал - это только КДВ, а валютные Интернет-карты тумба пополнять отказывается), пополнить её через тумбу и с неё открыть депо в Приват24. Тогда, если долларовое, то придётся месяц ждать. Зачем ждать три месяца не знаю. Евро да, там три месяца минимальное, но на долларе достаточно месяца.
Из занятного: разные лимиты на пополнение. Приват-вклад - до $3500, КДВ - уже до $4000. Не знаю на раз это или на месяц.
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moveton
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Додано: Нед 18 гру, 2022 09:45
Генератори реально використовуються чи тупо для понтів?
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Investor_K
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Додано: Нед 18 гру, 2022 11:12
moveton написав:
Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.
Зачем ждать следующего дня ?
Пополнил ПВ в тумбе, сразу же снял на КДВ и идёшь в кассу получать нал.
На всё про всё - 5 минут
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mustbe
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Додано: Нед 18 гру, 2022 11:51
Investor_K написав:
Генератори реально використовуються чи тупо для понтів?
В Одессе я в Аккорде недавно деньги получил только потому, что работал генератор. В Укргаз пришлось побегать, вылавливая, когда туда свет дают. И то полтинник пришлось давать своих потому, что у них купюры только сотки. И пару оставшихся долларов не дали даже гривной потому, что "свет выключают и у нас многие программы не работают". В УБИБ до сих пор ещё такой счастливый момент не выловил. Может завтра уже будут и только для понтов.
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moveton
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Додано: Нед 18 гру, 2022 11:52
mustbe написав:
Зачем ждать следующего дня ?
Пополнил ПВ в тумбе, сразу же снял на КДВ и идёшь в кассу получать нал.
На всё про всё - 5 минут
Да тут выше было сказано "крім дня відкриття". Но вообще да, должно быть можно сразу.
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moveton
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:33
Investor_K написав:
Генератори реально використовуються чи тупо для понтів?
Київ,вул.Бориспільска, виплата конвертдепо під генератор.
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novichok
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Додано: Нед 18 гру, 2022 22:20
moveton написав: lara_08 написав:
Там судя по всему речь о срочном вкладе в Привате, т.к. написано отдельно Приват и вклад. К тому же новый приватвклад(о котором вы пишите) ПриватБанк сейчас не даёт открывать.
Срочный депо обзывать Приват вкладом - это крутой способ всех запутать. Такое даже маркетологи самого Привата себе не позволяют. Да, новый "Приват-вклад" (вот так он, через дефис, правильно называется) сейчас не открыть, но старые никто не отменял, поэтому способ положить и снять на следующий день без комиса рабочий, хоть и не всем.
Ща из интереса сходил к тумбе посмотреть, как там теперь. Первое, что бросилось в глаза: оно работает! Потому, что во всех моих попытках раньше только долго думало и плевалось ошибками, что у него что-то не так. Можно зайти в список депо и там пополнить существующий депо, в т.ч. Приват-вклад. Открыть новый депо из тумбы нельзя. Как я вижу, если хочется обнал через срочный депо без комисов, то нужно через отделение сделать пластиковую валютную Универсальную (увы, валютный Диджитал - это только КДВ, а валютные Интернет-карты тумба пополнять отказывается), пополнить её через тумбу и с неё открыть депо в Приват24. Тогда, если долларовое, то придётся месяц ждать. Зачем ждать три месяца не знаю. Евро да, там три месяца минимальное, но на долларе достаточно месяца.
Из занятного: разные лимиты на пополнение. Приват-вклад - до $3500, КДВ - уже до $4000. Не знаю на раз это или на месяц.
а в чем отличие этого вклада от обычного депо?
Нет лимитов пополнения вклада?
Можно пополнить за неделю до окончания неликвидными купюрами через терминал и получить в кассе?
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