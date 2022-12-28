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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 гру, 2022 22:35
emeta написав:
а в чем отличие этого вклада от обычного депо?
Нет лимитов пополнения вклада?
Можно пополнить за неделю до окончания неликвидными купюрами через терминал и получить в кассе?
Не знаю какой депо нынче обычный, но от срочного всем. Нет ни лимитов ни срока окончания (формально есть, но продляется автоматически и влияет только на дневную процентную ставку). В любой момент положил туда денег сколько угодно, в любой момент обналичил без комиса. По сути то же самое, что КДВ, но ещё и процент платят и за пополнение наличкой комис не берут.
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moveton
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Додано: Нед 18 гру, 2022 23:07
moveton написав: emeta написав:
а в чем отличие этого вклада от обычного депо?
Нет лимитов пополнения вклада?
Можно пополнить за неделю до окончания неликвидными купюрами через терминал и получить в кассе?
Не знаю какой депо нынче обычный, но от срочного всем. Нет ни лимитов ни срока окончания (формально есть, но продляется автоматически и влияет только на дневную процентную ставку). В любой момент положил туда денег сколько угодно, в любой момент обналичил без комиса. По сути то же самое, что КДВ, но ещё и процент платят и за пополнение наличкой комис не берут.
А он доступен сейчас или нет?
Что-то не нашел я его в приват 24
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emeta
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Додано: Нед 18 гру, 2022 23:12
emeta написав:
А он доступен сейчас или нет?
Что-то не нашел я его в приват 24
Уже ж неоднократно выше сказали: сейчас такой новый открыть нельзя. Только старые действуют.
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moveton
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:26
Якщо частина грошей з депозиту, які впали на віртуальну, була переведена на Вільні Гроші, то чи можна їх зняти готівкою через віртуальну без комісії без необхідності вичікувати 90 днів від дати зарахування на Вільні Гроші?
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Rebel
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:51
Rebel написав:
Якщо частина грошей з депозиту, які впали на віртуальну, була переведена на Вільні Гроші, то чи можна їх зняти готівкою через віртуальну без комісії без необхідності вичікувати 90 днів від дати зарахування на Вільні Гроші?
я знімав завжди, не вичикуючи. Завжди без комісій.Знімаю просто з Вільних коштів через операціоніста.
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flysoulfly
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