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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

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Акордбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
9%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:35

  emeta написав:а в чем отличие этого вклада от обычного депо?
Нет лимитов пополнения вклада?
Можно пополнить за неделю до окончания неликвидными купюрами через терминал и получить в кассе?

Не знаю какой депо нынче обычный, но от срочного всем. Нет ни лимитов ни срока окончания (формально есть, но продляется автоматически и влияет только на дневную процентную ставку). В любой момент положил туда денег сколько угодно, в любой момент обналичил без комиса. По сути то же самое, что КДВ, но ещё и процент платят и за пополнение наличкой комис не берут.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:07

  moveton написав:
  emeta написав:а в чем отличие этого вклада от обычного депо?
Нет лимитов пополнения вклада?
Можно пополнить за неделю до окончания неликвидными купюрами через терминал и получить в кассе?

Не знаю какой депо нынче обычный, но от срочного всем. Нет ни лимитов ни срока окончания (формально есть, но продляется автоматически и влияет только на дневную процентную ставку). В любой момент положил туда денег сколько угодно, в любой момент обналичил без комиса. По сути то же самое, что КДВ, но ещё и процент платят и за пополнение наличкой комис не берут.


А он доступен сейчас или нет?
Что-то не нашел я его в приват 24
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:12

  emeta написав:А он доступен сейчас или нет?
Что-то не нашел я его в приват 24

Уже ж неоднократно выше сказали: сейчас такой новый открыть нельзя. Только старые действуют.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:26

Re: Акордбанк

Якщо частина грошей з депозиту, які впали на віртуальну, була переведена на Вільні Гроші, то чи можна їх зняти готівкою через віртуальну без комісії без необхідності вичікувати 90 днів від дати зарахування на Вільні Гроші?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:51

  Rebel написав:Якщо частина грошей з депозиту, які впали на віртуальну, була переведена на Вільні Гроші, то чи можна їх зняти готівкою через віртуальну без комісії без необхідності вичікувати 90 днів від дати зарахування на Вільні Гроші?
я знімав завжди, не вичикуючи. Завжди без комісій.Знімаю просто з Вільних коштів через операціоніста.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:12

Доброго дня! З Новим роком!
Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку на січень по картці "Найкраща"?
Дякую!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:20

ShtormK І Вам і всім нового щастя!
Одна категорія змінилась. Замість 10% таксі - 10% кіно.
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