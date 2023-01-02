emeta написав:а в чем отличие этого вклада от обычного депо? Нет лимитов пополнения вклада? Можно пополнить за неделю до окончания неликвидными купюрами через терминал и получить в кассе?
Не знаю какой депо нынче обычный, но от срочного всем. Нет ни лимитов ни срока окончания (формально есть, но продляется автоматически и влияет только на дневную процентную ставку). В любой момент положил туда денег сколько угодно, в любой момент обналичил без комиса. По сути то же самое, что КДВ, но ещё и процент платят и за пополнение наличкой комис не берут.
emeta написав:а в чем отличие этого вклада от обычного депо? Нет лимитов пополнения вклада? Можно пополнить за неделю до окончания неликвидными купюрами через терминал и получить в кассе?
Не знаю какой депо нынче обычный, но от срочного всем. Нет ни лимитов ни срока окончания (формально есть, но продляется автоматически и влияет только на дневную процентную ставку). В любой момент положил туда денег сколько угодно, в любой момент обналичил без комиса. По сути то же самое, что КДВ, но ещё и процент платят и за пополнение наличкой комис не берут.
А он доступен сейчас или нет? Что-то не нашел я его в приват 24
Якщо частина грошей з депозиту, які впали на віртуальну, була переведена на Вільні Гроші, то чи можна їх зняти готівкою через віртуальну без комісії без необхідності вичікувати 90 днів від дати зарахування на Вільні Гроші?
Rebel написав:Якщо частина грошей з депозиту, які впали на віртуальну, була переведена на Вільні Гроші, то чи можна їх зняти готівкою через віртуальну без комісії без необхідності вичікувати 90 днів від дати зарахування на Вільні Гроші?
я знімав завжди, не вичикуючи. Завжди без комісій.Знімаю просто з Вільних коштів через операціоніста.
Народ, для открытия конверт-депо на 100к достаточно только двух карт "Найкраща грн + виртуалка $"? Есть по ним подводные камни и комиссии при пополнении и снятии,в том числе платные смс (можно ли их отключить)?