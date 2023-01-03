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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:42
Dobrofey написав:
Люди, подскажите - сегодня оформил в отделении Найкращу. Хотел скачать из Гуглмаркета приложение Аккорд-банка, а там пишет "Ваше устройство не поддерживается", и ничего не скачивается. Первый раз с таким столкнулся, телефон на Андроиде 6.0, ранее уже были установлены и прекрасно работают десяток приложений других банков, а тут в чем может быть проблема? Неужели тут такая продвинутая банка, что требует только Самсунги последней модели? )))
Собственно, ответ содержится в вопросе. Если заглянуть в Play Store в App Info, то там можно прочитать: Required OS Android 7.0 and up. Самсунг последней модели для этого всё же не обязателен. Не 13 же. Но если смартфон не поменять, то это будет далеко не последняя такая встреча.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:42
Dobrofey написав:
Андроиде 6.0
Android 6.0 Marshmallow — версія мобільної операційної системи Android, представленої на конференції Google I/O 28 травня 2015 року.
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Майже 8 років пройшло!
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:12
Ну мабуть мова не про самсунги останньої моделі, а про те що версія адроїда останнє оновлення якої було більше семи років тому назад і яка вже достатньо давно не підтримується розробниками. Тому розробник банківського застосунку міг припустити що відсоток клієнтів, що використовує смартфони з такою досить "вінтажною" версією ПЗ достатньо малий, а тому вирішили не заморочуватись адаптуванням застосунку ще й під андроїд 6.0
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Alien
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:23
Alien написав:
Тому розробник банківського застосунку міг припустити що відсоток клієнтів, що використовує смартфони з такою досить "вінтажною" версією ПЗ достатньо малий, а тому вирішили не заморочуватись адаптуванням застосунку ще й під андроїд 6.0
Точно. Разработчики остальных банковских приложений (наскидку глянул в Приват, Моня, Изя, Укргаз) тоже под 6.0 не адаптируют. Только под 5.0. Она ещё поддерживается, видимо.
Правда, на Аккорде нет приложения - и пёс с ним. Веб версия же и в Андроид 6.0 работает?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:27
У меня на этом телефоне работают апки Привата, Укргаза, Таса, Аваля, Ощада и ещё нескольких банков, там ведь программисты тоже не дураки. Вот и удивился, почему вдруг у Аккорда требования к софту или железу намного выше.
Зашёл через вэб-версию, но она вроде менее функциональна, чем приложение?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:33
moveton написав: Alien написав:
Тому розробник банківського застосунку міг припустити що відсоток клієнтів, що використовує смартфони з такою досить "вінтажною" версією ПЗ достатньо малий, а тому вирішили не заморочуватись адаптуванням застосунку ще й під андроїд 6.0
Точно. Разработчики остальных банковских приложений (наскидку глянул в Приват, Моня, Изя, Укргаз) тоже под 6.0 не адаптируют. Только под 5.0. Она ещё поддерживается, видимо.
Правда, на Аккорде нет приложения - и пёс с ним. Веб версия же и в Андроид 6.0 работает?
Уявімо що ви розробник застосунку для банку А, і вам в ТЗ замовник прописав умову "під андроїд 7 і вище". Як на вас впливатиме той факт що в умовних банках Х Y та I застосунки працюють на андроїд 2.0?
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Alien
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:38
Alien написав: moveton написав: Alien написав:
Тому розробник банківського застосунку міг припустити що відсоток клієнтів, що використовує смартфони з такою досить "вінтажною" версією ПЗ достатньо малий, а тому вирішили не заморочуватись адаптуванням застосунку ще й під андроїд 6.0
Точно. Разработчики остальных банковских приложений (наскидку глянул в Приват, Моня, Изя, Укргаз) тоже под 6.0 не адаптируют. Только под 5.0. Она ещё поддерживается, видимо.
Правда, на Аккорде нет приложения - и пёс с ним. Веб версия же и в Андроид 6.0 работает?
Уявімо що ви розробник застосунку для банку А, і вам в ТЗ замовник прописав умову "під андроїд 7 і вище". Як на вас впливатиме той факт що в умовних банках Х Y та I застосунки працюють на андроїд 2.0?
Выше было "розробник банківського застосунку міг припустити". Вот если он допускает, что хватит и 7.0, а в ТЗ прописано 5.0, чтобы клиенты к конкурентам не убежали, то это на разработчика должно бы повлиять. Но дело тёмное, как там в Аккорде принято. Может разработчики и пишут что хотят.
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moveton
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:52
moveton визнаю в процитованому вами моєму першому повідомлені я дещо не коректно вжив термін "розробник". Я мав на увазі не конкретного програмера а цілу спільноту людей від того хто ставить завдання до того хто пише ПЗ. При цьому хтось з них приймає рішення від якої саме версії операційної системи повинен працювати застосунок. Як вони це роблять? Певен що якось враховують дані поширеності тих чи інших операційних систем. Але це їх право прийняти рішення що від якоїсь певної версії операційної системи застосунок працювати буде а по яким більш старим - ні. Чи опираються вони у своєму рішенні на той факт що в інших банках застосунки адаптовані під старіші операційні системи? Не знаю але мені особисто здається що ні. В будь якому випадку визнаю ще раз, що не коректно використав слово "розробник". Втім ваш приклад що в когось там щось працює на 5.0 ну ніяк не вплине на розробників застосунку аккорда і тим більше ніяк не допоможе клієнту у якого андроїд 6.0. Тим більше що умова про 7 та вище чітко прописана у Гугл плей
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Alien
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:08
Самое смешное, что в Гуглмаркете есть приложение Accord Business (не знаю, тот же это банк или нет, но иконка похожа), так вот он работает на Андроиде 5.0. Выходит, у бизнесменов телефоны ещё старее моего
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Dobrofey
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:24
Ще більш цікаво, що Акорд і ТАС використовують застосунок від Kapowai, але у ТАСа мінімум - 5.1, а тут 7. ТАСька виїжджає на тому, що економить на апдейтах?
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