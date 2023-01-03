Додано: Вів 03 січ, 2023 20:52

moveton визнаю в процитованому вами моєму першому повідомлені я дещо не коректно вжив термін "розробник". Я мав на увазі не конкретного програмера а цілу спільноту людей від того хто ставить завдання до того хто пише ПЗ. При цьому хтось з них приймає рішення від якої саме версії операційної системи повинен працювати застосунок. Як вони це роблять? Певен що якось враховують дані поширеності тих чи інших операційних систем. Але це їх право прийняти рішення що від якоїсь певної версії операційної системи застосунок працювати буде а по яким більш старим - ні. Чи опираються вони у своєму рішенні на той факт що в інших банках застосунки адаптовані під старіші операційні системи? Не знаю але мені особисто здається що ні. В будь якому випадку визнаю ще раз, що не коректно використав слово "розробник". Втім ваш приклад що в когось там щось працює на 5.0 ну ніяк не вплине на розробників застосунку аккорда і тим більше ніяк не допоможе клієнту у якого андроїд 6.0. Тим більше що умова про 7 та вище чітко прописана у Гугл плей