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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 22:03
Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
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Dobrofey
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