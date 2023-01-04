у мене вже давно три понтофона - груша , ведроїд та довготривалий кнопкофон
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:27
Додано: Вів 03 січ, 2023 22:03
Re: Акордбанк
Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
Додано: Вів 03 січ, 2023 23:11
Додано: Сер 04 січ, 2023 00:18
Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).
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