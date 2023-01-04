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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

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Акордбанк 3.5 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
9%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:27

  Dobrofey написав:Самое смешное, что в Гуглмаркете есть приложение Accord Business (не знаю, тот же это банк или нет, но иконка похожа), так вот он работает на Андроиде 5.0. Выходит, у бизнесменов телефоны ещё старее моего :-)
у мене вже давно три понтофона - груша , ведроїд та довготривалий кнопкофон
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:03

Re: Акордбанк

Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:11

  Dobrofey написав:Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?

Возможно, "Deposits"? :roll: Там идейно всё так же, как в приложении: конверт, потом депо.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:18

Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:11

  demichh написав:Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).

Коли гроші після валютообміну з'являються на рахунку , буде доступно депозит на три або шість місяців
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:23

  demichh написав:Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).


обмен на счет для открытия депозитов, хз есть ли он до первого открытого :mrgreen:
cohan
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