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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 22:03
Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
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Dobrofey
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Додано: Вів 03 січ, 2023 23:11
Dobrofey написав:
Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
Возможно, "Deposits"?
Там идейно всё так же, как в приложении: конверт, потом депо.
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moveton
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Додано: Сер 04 січ, 2023 00:18
Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).
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demichh
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Додано: Сер 04 січ, 2023 07:11
demichh написав:
Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).
Коли гроші після валютообміну з'являються на рахунку , буде доступно депозит на три або шість місяців
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sens
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Додано: Сер 04 січ, 2023 13:22
cohan написав:
обмен на счет для открытия депозитов, хз есть ли он до первого открытого
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
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moveton
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