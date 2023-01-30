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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 22:03
Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
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Dobrofey
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Додано: Вів 03 січ, 2023 23:11
Dobrofey написав:
Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
Возможно, "Deposits"?
Там идейно всё так же, как в приложении: конверт, потом депо.
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moveton
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Додано: Сер 04 січ, 2023 00:18
Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).
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demichh
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Додано: Сер 04 січ, 2023 07:11
demichh написав:
Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).
Коли гроші після валютообміну з'являються на рахунку , буде доступно депозит на три або шість місяців
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sens
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Додано: Сер 04 січ, 2023 13:22
cohan написав:
обмен на счет для открытия депозитов, хз есть ли он до первого открытого
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
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moveton
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:37
Dobrofey написав:Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
Если очень хочется, можете погуглить предыдущую версию арк. Пока ее будут поддерживать, сможете пользоваться.
Я вот себе гугл пей на 5 ведро установил. А то валлет где то самоотвалился и не поддерживается больше. Заработал, что меня удивило. И гугл пей мне даже больше нра чем валлет по организации карт. Подумываю, его и на другие устройства восстановить.
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Ромасик
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:01
moveton написав: cohan написав:
обмен на счет для открытия депозитов
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
плиз, напомните: при онлайн-открытии после этого со спецсчета депо открыть самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?
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flysoulfly
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:12
flysoulfly написав: moveton написав: cohan написав:
обмен на счет для открытия депозитов
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
плиз, напомните: при онлайн-открытии после этого со спецсчета депо открыть самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?
Самому. Якщо до опівночі не перегнати кошти на депо система сама може тільки зробити зворотню операцію - зробити з валюти гривню
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Alien
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