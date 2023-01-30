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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

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Акордбанк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:27

  Dobrofey написав:Самое смешное, что в Гуглмаркете есть приложение Accord Business (не знаю, тот же это банк или нет, но иконка похожа), так вот он работает на Андроиде 5.0. Выходит, у бизнесменов телефоны ещё старее моего :-)
у мене вже давно три понтофона - груша , ведроїд та довготривалий кнопкофон
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:03

Re: Акордбанк

Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:11

  Dobrofey написав:Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?

Возможно, "Deposits"? :roll: Там идейно всё так же, как в приложении: конверт, потом депо.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:18

Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:11

  demichh написав:Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).

Коли гроші після валютообміну з'являються на рахунку , буде доступно депозит на три або шість місяців
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:23

  demichh написав:Там сначала валютообмен онлайн а потом депо открыть (если правильно помню).


обмен на счет для открытия депозитов, хз есть ли он до первого открытого :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:22

  cohan написав:обмен на счет для открытия депозитов, хз есть ли он до первого открытого :mrgreen:

Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:37

Re: Акордбанк

Dobrofey написав:Ладно, придется вэб-версию юзать, раз Ведроид не позволяет.
А в какой менюшке там это конверт-депо оформлять?
Если очень хочется, можете погуглить предыдущую версию арк. Пока ее будут поддерживать, сможете пользоваться.

Я вот себе гугл пей на 5 ведро установил. А то валлет где то самоотвалился и не поддерживается больше. Заработал, что меня удивило. И гугл пей мне даже больше нра чем валлет по организации карт. Подумываю, его и на другие устройства восстановить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:01

  moveton написав:
  cohan написав:обмен на счет для открытия депозитов
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
плиз, напомните: при онлайн-открытии после этого со спецсчета депо открыть самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:12

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  cohan написав:обмен на счет для открытия депозитов
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
плиз, напомните: при онлайн-открытии после этого со спецсчета депо открыть самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?

Самому. Якщо до опівночі не перегнати кошти на депо система сама може тільки зробити зворотню операцію - зробити з валюти гривню
Alien
 
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