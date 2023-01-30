moveton написав: flysoulfly написав: flysoulfly написав:
а депо"вільні кошти" не дає відкрити?
В плане "зависнет"? Скорее всего просто не даст открыть депо с такого источника. Придётся на эти 50$ открыть обычный конверт на три месяца. Куча народа это делает добровольно и на куда более крупные суммы.
для конвердепозитов инакудаболее крупные суммы добровольно все время заносились мешки прямо в отделение. Вот там ничего не "зависало".
А тут ХЗ. Будь я разрабом - я б, может, возможность оформления менее чем на 3 мес. оставил типа втихую, только моментом какую-то обязательную комиссию при этом брал, например процентов 20
Так шо случаи разные бывают, перебдеть не помешает.