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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

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Акордбанк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:34

  Alien написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:[quote="5525426:cohan"
обмен на счет для открытия депозитов[/quote
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
плиз, напомните: при онлайн-открытии после этого со спецсчета депо открыть самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?

Самому. Якщо до опівночі не перегнати кошти на депо система сама може тільки зробити зворотню операцію - зробити з валюти гривню
а депо"вільні кошти" не дає відкрити?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:40

Re: Акордбанк

  flysoulfly написав:а депо"вільні кошти" не дає відкрити?

Спробуйте - розкажете ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:50

  Alien написав:
  flysoulfly написав:а депо"вільні кошти" не дає відкрити?

Спробуйте - розкажете ;)
боюсь, :shock: вдруг зависнет сумма.
Думал, мож кто уже экспериментировал, скажет.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:04

  flysoulfly написав:
  Alien написав:
  flysoulfly написав:а депо"вільні кошти" не дає відкрити?

Спробуйте - розкажете ;)

В плане "зависнет"? Скорее всего просто не даст открыть депо с такого источника. Придётся на эти 50$ открыть обычный конверт на три месяца. Куча народа это делает добровольно и на куда более крупные суммы.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:10

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:а депо"вільні кошти" не дає відкрити?


В плане "зависнет"? Скорее всего просто не даст открыть депо с такого источника. Придётся на эти 50$ открыть обычный конверт на три месяца. Куча народа это делает добровольно и на куда более крупные суммы.
:wink: для конвердепозитов инакудаболее крупные суммы добровольно все время заносились мешки прямо в отделение. Вот там ничего не "зависало".
А тут ХЗ. Будь я разрабом - я б, может, возможность оформления менее чем на 3 мес. оставил типа втихую, только моментом какую-то обязательную комиссию при этом брал, например процентов 20 :mrgreen: Так шо случаи разные бывают, перебдеть не помешает.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 08:46

Доброго дня, шановні!
Вже традиційне прохання дати інформацію щодо категорій на лютий від "Аккорду".
Цікаво, а вони ніде не публікують у відкритому доступі?
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:14

Re: Акордбанк

https://fastpic.at.ua/_nw/45/75083793.jpg
http://prtscr.cx.ua/89cfe2.html
Щось проблеми з хостингами картинок
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:15

  Ой+ написав:https://fastpic.at.ua/_nw/45/75083793.jpg
http://prtscr.cx.ua/89cfe2.html
Щось проблеми з хостингами картинок

Щиро дякую! Цікаво, а що входить у категорію "Здоров'я", чи є там аптеки?
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:10

ShtormK Опису не бачу, але можу перевірити на практиці. Проте результат буде видно десь за 2 дні, як проведеться.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:35

  ShtormK написав:
  Ой+ написав:https://fastpic.at.ua/_nw/45/75083793.jpg
http://prtscr.cx.ua/89cfe2.html
Щось проблеми з хостингами картинок

Щиро дякую! Цікаво, а що входить у категорію "Здоров'я", чи є там аптеки?

Ні, див ст. 15: https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... egoriy.pdf
Аптеки - окрема категорія на ст. 6. Усе вже є у цій гілці, аби було бажання шукати.
klug
 
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