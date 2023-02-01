Акордбанк
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:34
Alien написав: flysoulfly написав: moveton написав:
[quote="5525426:cohan"
обмен на счет для открытия депозитов[/quote
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
плиз, напомните: при онлайн-открытии после этого со спецсчета депо открыть самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?
Самому. Якщо до опівночі не перегнати кошти на депо система сама може тільки зробити зворотню операцію - зробити з валюти гривню
а депо"вільні кошти" не дає відкрити?
flysoulfly
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:40
flysoulfly написав:
а депо"вільні кошти" не дає відкрити?
Спробуйте - розкажете
Alien
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:50
Alien написав: flysoulfly написав:
а депо"вільні кошти" не дає відкрити?
Спробуйте - розкажете
боюсь,
вдруг зависнет сумма.
Думал, мож кто уже экспериментировал, скажет.
flysoulfly
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:04
В плане "зависнет"? Скорее всего просто не даст открыть депо с такого источника. Придётся на эти 50$ открыть обычный конверт на три месяца. Куча народа это делает добровольно и на куда более крупные суммы.
moveton
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:10
moveton написав: flysoulfly написав: flysoulfly написав:
а депо"вільні кошти" не дає відкрити?
В плане "зависнет"? Скорее всего просто не даст открыть депо с такого источника. Придётся на эти 50$ открыть обычный конверт на три месяца. Куча народа это делает добровольно и на куда более крупные суммы.
для конвердепозитов инакудаболее крупные суммы добровольно все время заносились мешки прямо в отделение. Вот там ничего не "зависало".
А тут ХЗ. Будь я разрабом - я б, может, возможность оформления менее чем на 3 мес. оставил типа втихую, только моментом какую-то обязательную комиссию при этом брал, например процентов 20
Так шо случаи разные бывают, перебдеть не помешает.
flysoulfly
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Додано: Сер 01 лют, 2023 08:46
Доброго дня, шановні! Вже традиційне прохання дати інформацію щодо категорій на лютий від "Аккорду". Цікаво, а вони ніде не публікують у відкритому доступі?
ShtormK
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Додано: Сер 01 лют, 2023 09:15
Щиро дякую! Цікаво, а що входить у категорію "Здоров'я", чи є там аптеки?
ShtormK
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:10
ShtormK Опису не бачу, але можу перевірити на практиці. Проте результат буде видно десь за 2 дні, як проведеться.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:35
ShtormK написав: Щиро дякую! Цікаво, а що входить у категорію "Здоров'я", чи є там аптеки?
Ні, див ст. 15:
https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... egoriy.pdf
Аптеки - окрема категорія на ст. 6. Усе вже є у цій гілці, аби було бажання шукати.
klug
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