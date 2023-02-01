klug написав:ShtormK написав:Ой+ написав:https://fastpic.at.ua/_nw/45/75083793.jpg
http://prtscr.cx.ua/89cfe2.html
Щось проблеми з хостингами картинок
Щиро дякую! Цікаво, а що входить у категорію "Здоров'я", чи є там аптеки?
Ні, див ст. 15:
https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... egoriy.pdf
Аптеки - окрема категорія на ст. 6. Усе вже є у цій гілці, аби було бажання шукати.
Дуже вдячний Вам за відповідь! Може, ще підкажете, як гарантовано отримати кредитний ліміт по картці, бо "Найкраща" є, а ліміту не дали...