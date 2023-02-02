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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:39

  klug написав:
  ShtormK написав:
  Ой+ написав:https://fastpic.at.ua/_nw/45/75083793.jpg
http://prtscr.cx.ua/89cfe2.html
Щось проблеми з хостингами картинок

Щиро дякую! Цікаво, а що входить у категорію "Здоров'я", чи є там аптеки?

Ні, див ст. 15: https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... egoriy.pdf
Аптеки - окрема категорія на ст. 6. Усе вже є у цій гілці, аби було бажання шукати.

Дуже вдячний Вам за відповідь! Може, ще підкажете, як гарантовано отримати кредитний ліміт по картці, бо "Найкраща" є, а ліміту не дали...
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:16

  ShtormK написав:Дуже вдячний Вам за відповідь! Може, ще підкажете, як гарантовано отримати кредитний ліміт по картці, бо "Найкраща" є, а ліміту не дали...[/color]


никак, если не кредитуют, а сейчас, как понимаю, не кредитуют
а так достаточно было депозита, ну там неразрывный на год
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:14

Re: Акордбанк

Мав честь сьогодні відвідати звичайне відділення аккорду, враження не дуже приємне. Валюти майже нема, клієнтів і співробітників також. До цього відвідував тільки головне відділення на стеценка, там звичайно шик і блиск, і валюта завжди є.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:06

куточок гумору :)

  Maxwe11 написав:Валюти майже нема

Це як? Вона або є, або ні, що значить "майже"?
  Maxwe11 написав:нема клієнтів

що в цьому поганого, чи одному нудно?
  Maxwe11 написав:нема і співробітників також

це вже цікаво, зовсім?
///////
романтизьму нет(С)
novichok
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  #<1 ... 81828384
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