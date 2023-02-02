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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 13:39
Дуже вдячний Вам за відповідь! Може, ще підкажете, як гарантовано отримати кредитний ліміт по картці, бо "Найкраща" є, а ліміту не дали...
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ShtormK
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Додано: Сер 01 лют, 2023 22:16
ShtormK написав:
Дуже вдячний Вам за відповідь! Може, ще підкажете, як гарантовано отримати кредитний ліміт по картці, бо "Найкраща" є, а ліміту не дали...[/color]
никак, если не кредитуют, а сейчас, как понимаю, не кредитуют
а так достаточно было депозита, ну там неразрывный на год
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cohan
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:14
Мав честь сьогодні відвідати звичайне відділення аккорду, враження не дуже приємне. Валюти майже нема, клієнтів і співробітників також. До цього відвідував тільки головне відділення на стеценка, там звичайно шик і блиск, і валюта завжди є.
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Maxwe11
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:06
Maxwe11 написав:
Валюти майже нема
Це як? Вона або є, або ні, що значить "майже"?
Maxwe11 написав:
нема клієнтів
що в цьому поганого, чи одному нудно?
Maxwe11 написав:
нема і співробітників також
це вже цікаво, зовсім?
/////// романтизьму нет
(С)
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novichok
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Додано: Чет 02 лют, 2023 21:28
novichok написав: Maxwe11 написав:
Валюти майже нема
Це як? Вона або є, або ні, що значить "майже"?
Maxwe11 написав:
нема клієнтів
що в цьому поганого, чи одному нудно?
Maxwe11 написав:
нема і співробітників також
це вже цікаво, зовсім?
/////// романтизьму нет
(С)
Майже немає - це 20% пайки конвертодепо.
Відділення біля розв'язки, всередині якийсь незакінчений ремонт. Місце розташування відверто погане і не популярне, а відповідно звідси і неефективність і відсутність валюти в касі. Навіщо банк утримує відділення яке не ефективне?
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Maxwe11
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Додано: Чет 02 лют, 2023 21:54
Maxwe11 написав: novichok написав: Maxwe11 написав:
Валюти майже нема
Це як? Вона або є, або ні, що значить "майже"?
Maxwe11 написав:
нема клієнтів
що в цьому поганого, чи одному нудно?
Maxwe11 написав:
нема і співробітників також
це вже цікаво, зовсім?
/////// романтизьму нет
(С)
Майже немає - це 20% пайки конвертодепо.
Відділення біля розв'язки, всередині якийсь незакінчений ремонт. Місце розташування відверто погане і не популярне, а відповідно звідси і неефективність і відсутність валюти в касі. Навіщо банк утримує відділення яке не ефективне?
Нагадую про себе за два тижні,за тиждень,за три дня,звечора самі дзвонять і перепрошують але валюта є ,з депо так,під Ріо не впевнений
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sens
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