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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 82838485 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3.6 5 12 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 17% 2 2- Погане. Некомпетентне. 8% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 17% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 42% 5 Всього голосів : 12 Додано: Вів 14 лют, 2023 16:11 cohan написав: спросите горячку - после 2-3 конвердепо, может заполнят онлайн заявку и вот....

спросите горячку - после 2-3 конвердепо, может заполнят онлайн заявку и вот....

Заявку-то можно и самостоятельно. Но... На мои заявки осенью было: "нет технической возможности вообще оформить заявку". В январе: "Именно Одессу сейчас не кредитуем. Попробуйте позже". Кого кредитуют - не сказали Заявку-то можно и самостоятельно. Но... На мои заявки осенью было: "нет технической возможности вообще оформить заявку". В январе: "Именно Одессу сейчас не кредитуем. Попробуйте позже". Кого кредитуют - не сказали moveton

Повідомлень: 2868 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 16:13 moveton написав: Кого кредитуют - не сказали Кого кредитуют - не сказали



мабуть, Вiдень мабуть, Вiдень cohan

Повідомлень: 5176 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 16:33 cohan написав: mephala написав: кто знает на какой козе нужно подъехать к аккорду что бы лимит налили?

или щас во время войны они вообще не наливают? кто знает на какой козе нужно подъехать к аккорду что бы лимит налили?или щас во время войны они вообще не наливают?



не наливают

во всяком - с улицы нах*й посылают, слышал пока ждал кассу

спросите горячку - после 2-3 конвердепо, может заполнят онлайн заявку и вот....



другого не подскажу не наливаютво всяком - с улицы нах*й посылают, слышал пока ждал кассуспросите горячку - после 2-3 конвердепо, может заполнят онлайн заявку и вот....другого не подскажу



ну меня посылают не на стадии заполнения. данные снимают а потом перезванивают - вам отказано. даже бюро кредитное дергают - так что хоть какие то движения делают прежде чем отказать. ну меня посылают не на стадии заполнения. данные снимают а потом перезванивают - вам отказано. даже бюро кредитное дергают - так что хоть какие то движения делают прежде чем отказать. mephala Повідомлень: 7885 З нами з: 07.04.14 Подякував: 219 раз. Подякували: 832 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 16:44 mephala написав: cohan написав: mephala написав: кто знает на какой козе нужно подъехать к аккорду что бы лимит налили?

или щас во время войны они вообще не наливают? кто знает на какой козе нужно подъехать к аккорду что бы лимит налили?или щас во время войны они вообще не наливают?



не наливают

во всяком - с улицы нах*й посылают, слышал пока ждал кассу

спросите горячку - после 2-3 конвердепо, может заполнят онлайн заявку и вот....



другого не подскажу не наливаютво всяком - с улицы нах*й посылают, слышал пока ждал кассуспросите горячку - после 2-3 конвердепо, может заполнят онлайн заявку и вот....другого не подскажу



ну меня посылают не на стадии заполнения. данные снимают а потом перезванивают - вам отказано. даже бюро кредитное дергают - так что хоть какие то движения делают прежде чем отказать. ну меня посылают не на стадии заполнения. данные снимают а потом перезванивают - вам отказано. даже бюро кредитное дергают - так что хоть какие то движения делают прежде чем отказать.



до войны я депо держал, на фонд в валюте, кредитку просил не сразу, дали без вопросов после телефон заполнения сутки примерно, думаю, сейчас общая политика не давать, ТАС, ОТП же дают - говорят об этом, а тут говорят что нет до войны я депо держал, на фонд в валюте, кредитку просил не сразу, дали без вопросов после телефон заполнения сутки примерно, думаю, сейчас общая политика не давать, ТАС, ОТП же дают - говорят об этом, а тут говорят что нет cohan

Повідомлень: 5176 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 16:57 cohan написав: думаю, сейчас общая политика не давать, ТАС, ОТП же дают - говорят об этом, а тут говорят что нет думаю, сейчас общая политика не давать, ТАС, ОТП же дают - говорят об этом, а тут говорят что нет

Такое ощущение, что сейчас общая политика голову морочить В Укргазе пару дней назад попробовал получить кредитку, чтобы меньше страдать от их 7% резервирования при валютной покупке гривневой картой. Девочка в коллцентре бодро заявила: приходите в отделение, бесплатно дадут без проблем, только что кредитный лимит банк потом назначит на своё усмотрение. Прихожу в отделение: "Вы с ума сошли? Кредитную карту в военное время?! До конца войны не оформляем таких. В коллцентре просто до сих пор об этом не в курсе". Действительно, всего-то неполный год прошёл. Не всем успели ещё сообщить Такое ощущение, что сейчас общая политика голову морочитьВ Укргазе пару дней назад попробовал получить кредитку, чтобы меньше страдать от их 7% резервирования при валютной покупке гривневой картой. Девочка в коллцентре бодро заявила: приходите в отделение, бесплатно дадут без проблем, только что кредитный лимит банк потом назначит на своё усмотрение. Прихожу в отделение: "Вы с ума сошли? Кредитную карту в военное время?! До конца войны не оформляем таких. В коллцентре просто до сих пор об этом не в курсе". Действительно, всего-то неполный год прошёл. Не всем успели ещё сообщить moveton

Повідомлень: 2868 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 82838485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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